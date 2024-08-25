Церкви не следует трогать: Папа Франциск сделал заявление о запрете УПЦ (МП) в Украине

Папа Римский сделал заявление относительно закона, который запрещает деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. По его словам, «церкви не следует трогать», передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Франциск отметил, что с болью следит за боевыми действиями в Украине и российской федерации.

«... размышляя над недавно принятым в Украине законом, чувствую опасения относительно свободы тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех. Никто не делает зла из-за того, что молится. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать злом то, что он молился. Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет позволено молиться в той Церкви, которую они считают своей. Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет упразднена прямо или косвенно: Церкви не следует трогать», - сказал Папа Римский.

Он также призвал не переставать молиться за то, чтобы прекратились войны.

«В Палестине, в Израиле, в Мьянме и в каждом другом регионе. Народы просят мира! Давайте молиться, чтобы Господь дал всем мир», - резюмировал Франциск.

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