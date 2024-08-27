Зеленский о реакции Папы на запрет связанных с рф религиозных организаций: важно не терять связь с Ватиканом

Очень важно не терять связь ни с Ватиканом, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, в ответ на вопрос, на фоне заявления Папы Римского Франциска после принятия закона о запрете связанных с рф религиозных организаций, понимают ли партнеры, что речь идет не о церкви, а о зоне влияния россии. Об этом он рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Очень важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией. Иногда нам кажется, что мы столько раз сказали, столько раз объяснили, столько раз встречались. Вся команда встречалась в Ватикане, начиная от разного уровня людей. Это очень сложно, и иногда это как дежавю - сказал Зеленский.

По его словам, это касается не только Ватикана, а информационной политики, потому что когда борьбу ставят на паузу, все заполняет информация россии.

Они в этом работают как часы, у них наработанные институции, большие деньги, много людей, везде - от бизнеса до политики и религии. Поэтому здесь ничего не сделаешь, только работать ежедневно. Сегодня будет заявление одно, а завтра, если вы поработаете, может быть другое заявление. Церковь работает у них за рубежом сильно. Ее работу прекращают в этом смысле у нас. Поэтому борьбу надо продолжать - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф, или, как его называют, закон о запрете московской церкви.

Папа Римский Франциск сделал заявление относительно закона, который запрещает деятельность в Украине религиозных организаций, связанных с рф, или, как его называют, закон о запрете московской церкви. По его словам, "церкви не следует трогать".