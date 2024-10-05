Зеленський про надійний мир і тривалу безпеку для України: "це можливо виключно на основі міжнародного права, без торгівлі суверенітетом чи територіями"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що надійний мир для України можливий лише на основі міжнародного права, без торгівлі суверенітетом чи територіями.
Президент Володимир Зеленський назвав завданням гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку, зауваживши, що це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, пише УНН.
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"Наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним", - зазначив Президент.
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