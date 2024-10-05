Зеленский о надежном мире и длительной безопасности для Украины: "это возможно исключительно на основе международного права, без торговли суверенитетом или территориями"
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что надежный мир для Украины возможен только на основе международного права, без торговли суверенитетом или территориями.
Президент Владимир Зеленский назвал задачей гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность, отметив, что это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, пишет УНН.
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«Наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого работаем. Спасибо всем, кто помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической», - отметил Президент.
Зеленский перед "Рамштайном": воины демонстрируют, что могут при достаточной дальнобойности, будем убеждать партнеров, что только наших дронов недостаточно5 октября 2024, 17:29 • 5868 просмотров