Зеленский о надежном мире и длительной безопасности для Украины: "это возможно исключительно на основе международного права, без торговли суверенитетом или территориями"

Президент Владимир Зеленский назвал задачей гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность, отметив, что это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, пишет УНН.

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«Наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого работаем. Спасибо всем, кто помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической», - отметил Президент.

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