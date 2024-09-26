Зеленський і делегація Конгресу США обговорили оборонну ситуацію, енергозахист та підготовку України до зими

"На зустрічі із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України

На зустрічі також обговорили поточну ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури країни, яка зазнає атак з боку ворожих військ, та підготовку до зимового періоду. Президент наголосив на необхідності посилення заходів для захисту енергетичної мережі, щоб забезпечити стабільність в умовах майбутньої зими.

Зеленський відзначив важливу роль Сполучених Штатів у підтримці України.

Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу