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Зеленський і делегація Конгресу США обговорили оборонну ситуацію, енергозахист та підготовку України до зими

Зеленський і делегація Конгресу США обговорили оборонну ситуацію, енергозахист та підготовку України до зими

Київ • УНН

 • 29677 перегляди

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США обговорив ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими.

"На зустрічі із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США обговорили ситуацію на полі бою, захист енергетичної мережі та підготовку нашої країни до зими." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України

- підкреслив Володимир Зеленський.

На зустрічі також обговорили поточну ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури країни, яка зазнає атак з боку ворожих військ, та підготовку до зимового періоду. Президент наголосив на необхідності посилення заходів для захисту енергетичної мережі, щоб забезпечити стабільність в умовах майбутньої зими.

Зеленський відзначив важливу роль Сполучених Штатів у підтримці України.

Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу

- зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Комітет Палати представників США ініціював розслідування візиту Зеленського до збройового заводу в Пенсильванії. Республіканці підозрюють адміністрацію Байдена у використанні держресурсів для передвиборчої кампанії. Додатково Спікер Палати представників США Майк Джонсон  звинуватив українського посла в США Оксани Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат. Відтак, закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.

Зеленський обговорив План перемоги з двопартійною делегацією Сенату США26.09.24, 20:48 • 42495 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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