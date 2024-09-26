Зеленский и делегация Конгресса США обсудили оборонную ситуацию, энергозащиту и подготовку Украины к зиме

"На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Мы находимся в решающем моменте этой войны. Нам нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины - подчеркнул Владимир Зеленский.

На встрече также обсудили текущую ситуацию на фронте, защиту энергетической инфраструктуры страны, которая подвергается атакам со стороны вражеских войск, и подготовку к зимнему периоду. Президент подчеркнул необходимость усиления мер по защите энергетической сети, чтобы обеспечить стабильность в условиях будущей зимы.

Зеленский отметил важную роль Соединенных Штатов в поддержке Украины.

Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решимость Соединенных Штатов. Спасибо за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизни наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Ранее Комитет Палаты представителей США инициировал расследование визита Зеленского в оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы подозревают администрацию Байдена в использовании госресурсов для предвыборной кампании. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обвинил украинского посла в США Оксаны Маркарову в ненадежности и неспособности эффективно выполнять свои обязанности как дипломат. Следовательно, призвал президента Зеленского уволить ее с должности посла Украины в США.

Зеленский обсудил План победы с двухпартийной делегацией Сената США