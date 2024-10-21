Зеленський підписав законопроєкт про прозоре будівництво: що він передбачає
Київ • УНН
Президент підписав закон, що зобов'язує замовників будівельних робіт публікувати ціни на матеріали в Prozorro. Закон набуде чинності через місяць після опублікування.
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (№11057), повідомляє УНН.
Деталі
Документ зобов’язує усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати у Prozorro ціни на будівельні матеріали протягом 3 робочих днів із дати укладання договору з підрядником або внесення відповідних змін в укладені договори.
Також зазначається, що в документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатись така інформація: найменування (з характеристиками), одиниця виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати. Такі документи можуть містити іншу додаткову інформацію.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня його опублікування.
Нагадаємо
19 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який зобов'язує всі сторони публікувати ціни на будівельні матеріали на Prozorro.