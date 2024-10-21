Зеленский подписал законопроект о прозрачном строительстве: что он предусматривает

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Президент подписал закон, обязывающий заказчиков строительных работ публиковать цены на материалы в Prozorro. Закон вступит в силу через месяц после опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» относительно обеспечения обнародования заказчиками в электронной системе закупок информации о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работ по строительству (№11057), сообщает УНН.

Детали 

Документ обязывает всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры.  

Также отмечается, что в документах, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы, обязательно должна указываться следующая информация: наименование (с характеристиками), единица измерения, количество, отпускная цена, а также стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы. Такие документы могут содержать другую дополнительную информацию.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие через месяц со дня его опубликования.

Напомним 

19 сентября  Верховная Рада поддержала законопроект, который обязывает все стороны публиковать цены на строительные материалы на Prozorro. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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