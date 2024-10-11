Зеленський обговорив із Держсекретарем Святого Престолу повернення депортованих рф українських дітей
Київ • УНН
Президент України зустрівся з високопосадовцями Ватикану. Обговорено реалізацію Формули миру, повернення депортованих дітей та підготовку конференції в Канаді.
Президент Володимир Зеленський у Ватикані провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном і секретарем з відносин між державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Галлагером. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.
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Зеленський і П’єтро Паролін обговорили реалізацію Формули миру, зокрема пункту щодо повернення депортованих дітей та звільнення цивільних заручників і військовополонених.
Окрему увагу приділили підготовці конференції на основі цього пункту, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді.
Також, як повідомляєтсья сторони обговорили результати нещодавнього візиту кардинала Пʼєтро Пароліна до України. Зеленський висловив сподівання, що це сприятиме обʼєднанню міжнародних зусиль у процесі відновлення суверенітету й територіальної цілісності держави.
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