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Зеленский обсудил с Госсекретарем Святого Престола возвращение депортированных рф украинских детей

Зеленский обсудил с Госсекретарем Святого Престола возвращение депортированных рф украинских детей

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:11  •  2556 просмотра

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Президент Украины встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана. Обсуждались реализация Формулы мира, возвращение депортированных детей и подготовка конференции в Канаде.

Президент Владимир Зеленский в Ватикане провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям между государствами и международными организациями архиепископом Полом Галлагером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП. 

Детали

Зеленский и Пьетро Паролин обсудили реализацию Формулы мира, в частности пункта о возвращении депортированных детей и освобождении гражданских заложников и военнопленных.

Отдельное внимание уделили подготовке конференции на основе этого пункта, которая состоится 30-31 октября в Канаде.

Также, как сообщается, стороны обсудили результаты недавнего визита кардинала Пьетро Паролина в Украину. Зеленский выразил надежду, что это будет способствовать объединению международных усилий в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства.

Зеленский на встрече с Папой Франциском: более 400 женщин в российском плену, а всего не менее 1700 гражданских11 октября 2024, 11:37 • 5860 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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