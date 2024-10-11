Зеленский обсудил с Госсекретарем Святого Престола возвращение депортированных рф украинских детей
Киев • УНН
Президент Украины встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана. Обсуждались реализация Формулы мира, возвращение депортированных детей и подготовка конференции в Канаде.
Президент Владимир Зеленский в Ватикане провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям между государствами и международными организациями архиепископом Полом Галлагером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Детали
Зеленский и Пьетро Паролин обсудили реализацию Формулы мира, в частности пункта о возвращении депортированных детей и освобождении гражданских заложников и военнопленных.
Отдельное внимание уделили подготовке конференции на основе этого пункта, которая состоится 30-31 октября в Канаде.
Также, как сообщается, стороны обсудили результаты недавнего визита кардинала Пьетро Паролина в Украину. Зеленский выразил надежду, что это будет способствовать объединению международных усилий в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства.
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