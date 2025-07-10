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Зеленський: ми можемо збивати майже всі російські дрони та ракети, потрібні гроші

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна спільно з американськими партнерами знайшла технічне рішення для масового перехоплення ворожих дронів. Для реалізації цього плану необхідне фінансування, оскільки Росія планує використовувати до 1000 дронів на добу.

Зеленський: ми можемо збивати майже всі російські дрони та ракети, потрібні гроші

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з американськими партнерами знайшла технічне рішення для масового перехоплення ворожих дронів. За його словами, ключ знайдено, на даному етапі головне – фінансування. Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Президент наголосив, що план росії наразі - залякати суспільство та дестабілізувати його. Адже якщо тривога звучить 7-10 годин, люди не висипаються, від цього їхня ефективність на роботі знижується. І російський диктатор, розуміючи це, масованими ударами хоче ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак вихід є.

У них план на 700-100 дронів на добу. Зараз якщо наші партнери почують все, що я з ними обговорював – ми все будемо збивати. У нас є рішення – дрони-перехоплювачі. Все-не все, але майже все. Ми зможемо це масово виробляти. Пришвидшити фінансування цих процесів, але ключ знайдено, українцями й американськими. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати

– наголосив глава держави.

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Зеленський також додав, що якщо питання із системами Patriot буде вирішено, Україна зможе також краще нейтралізувати балістику. Окрім цього, Президент вкотре наголосив на важливості санкцій проти рф, аби позбавити ворога можливості фінансувати цю війну.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаТехнології
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна
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