Зеленский: мы можем сбивать почти все российские дроны и ракеты, нужны деньги

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с американскими партнерами нашла техническое решение для массового перехвата вражеских дронов. По его словам, ключ найден, на данном этапе главное – финансирование. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что план россии сейчас – запугать общество и дестабилизировать его. Ведь если тревога звучит 7-10 часов, люди не высыпаются, от этого их эффективность на работе снижается. И российский диктатор, понимая это, массированными ударами хочет еще больше дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако выход есть.

У них план на 700-100 дронов в сутки. Сейчас если наши партнеры услышат все, что я с ними обсуждал – мы все будем сбивать. У нас есть решение – дроны-перехватчики. Все-не все, но почти все. Мы сможем это массово производить. Ускорить финансирование этих процессов, но ключ найден, украинцами и американскими. Нам нужны финансы. И будем сбивать – подчеркнул глава государства.

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Зеленский также добавил, что если вопрос с системами Patriot будет решен, Украина сможет также лучше нейтрализовать баллистику. Кроме этого, Президент в очередной раз подчеркнул важность санкций против РФ, чтобы лишить врага возможности финансировать эту войну.

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