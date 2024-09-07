Зеленський: консенсусу щодо ударів по росії поки немає

Президент Зеленський заявив, що поки не досягнуто консенсусу щодо дозволу на удари по території росії, проте висловив надію на можливість переконання хоча б однієї країни, після чого інші можуть підтримати це рішення. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Поки що немає консенсусу. Я скажу відверто, я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Я дуже розраховую на це

Зеленський розповів, що для розв'язання питання використання Україною далекобійної зброї по рф він зустрічався зі світовими лідерами.

Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею ООН, будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом