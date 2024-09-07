Зеленський: консенсусу щодо ударів по росії поки немає
Київ • УНН
Президент України заявив про відсутність консенсусу щодо дозволу на удари по території Росії. Зеленський сподівається переконати хоча б одну країну, після чого інші можуть підтримати це рішення.
Президент Зеленський заявив, що поки не досягнуто консенсусу щодо дозволу на удари по території росії, проте висловив надію на можливість переконання хоча б однієї країни, після чого інші можуть підтримати це рішення. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Поки що немає консенсусу. Я скажу відверто, я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Я дуже розраховую на це
Зеленський розповів, що для розв'язання питання використання Україною далекобійної зброї по рф він зустрічався зі світовими лідерами.
Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею ООН, будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що затягування з наданням Україні дозволу на використання далекобійної зброї та постачанням самої далекобійної зброї – це надання росії можливості будувати додаткову військову інфраструктуру на більшій відстані.