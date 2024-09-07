Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  110679 просмотра
Оккупанты 265 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты 265 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

  •  91027 просмотра
На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью

На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью

  •  83826 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 1 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 1 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  87190 просмотра
Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки

Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки

  •  43754 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  123204 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  149319 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  148253 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  211122 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  197665 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

  •  108791 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  84350 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  105459 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  108627 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  125358 просмотра
Актуальное
Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 12:17  •  8538 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил об отсутствии консенсуса относительно разрешения на удары по территории России. Зеленский надеется убедить хотя бы одну страну, после чего другие могут поддержать это решение.

Президент Зеленский заявил, что пока не достигнут консенсус относительно разрешения на удары по территории России, однако выразил надежду на возможность убеждения хотя бы одной страны, после чего другие могут поддержать это решение. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Пока что нет консенсуса. Я скажу откровенно, я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Я очень рассчитываю на это

 - заявил президент.

Зеленский рассказал, что для решения вопроса использования Украиной дальнобойного оружия по рф он встречался с мировыми лидерами. 

Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею ООН, будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом

 - добавил он.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание с предоставлением Украине разрешения на использование дальнобойного оружия и поставкой самого дальнобойного оружия - это предоставление России возможности строить дополнительную военную  инфраструктуру на большем расстоянии. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
Юрий Бабинец получил бронзу первую Украины «бронзу» в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
  •  0 просмотра

Юрий Бабинец получил бронзу первую Украины «бронзу» в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
  •  7355 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
  •  38545 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
  •  47418 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
  •  108791 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
  •  101208 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
  •  105188 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 10:10  •  106867 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
6 сентября 2024, 10:10  •  105102 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м
6 сентября 2024, 09:59  •  30611 просмотра

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м

Популярные

Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки

Никополь получил 4 удара, в Павлограде 74 раненых после ракетной атаки

  •  43754 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 1 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 1 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  87190 просмотра
На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью

На Николаевщине ночью сработала противовоздушная оборона ночью

  •  83826 просмотра
Оккупанты 265 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты 265 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

  •  91027 просмотра
В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море на боевом дежурстве - российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  110679 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  123204 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  149319 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  148253 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  211122 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  197665 просмотра

Война

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

  •  6634 просмотра
Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

  •  6747 просмотра
Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

  •  8601 просмотра
Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

  •  12516 просмотра
Глава Пентагона ответил о ATACMS: Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая дроны

Глава Пентагона ответил о ATACMS: Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая дроны

  •  13626 просмотра

политика

МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму

МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму

  •  1421 просмотра
Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

  •  6634 просмотра
Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

  •  6747 просмотра
Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

  •  8601 просмотра
Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

  •  12516 просмотра

Война

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

  •  6634 просмотра
Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

  •  6747 просмотра
Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

  •  8601 просмотра
Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

  •  12516 просмотра
Глава Пентагона ответил о ATACMS: Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая дроны

Глава Пентагона ответил о ATACMS: Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая дроны

  •  13626 просмотра

политика

МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму

МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму

  •  1421 просмотра
Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении в любом случае тяжелая - Зеленский

  •  6634 просмотра
Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

Макрон и Шольц подтвердили поддержку Украины

  •  6747 просмотра
Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

  •  8601 просмотра
Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

Зеленский обсудил подготовку к следующему Саммиту мира с лидером нидерландской Партии свободы

  •  12516 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  75807 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  71314 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  66669 просмотра

Экономика

Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

  •  11020 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  27525 просмотра
Франция присоединится к поддержке Украины за счет замороженных активов РФ

Франция присоединится к поддержке Украины за счет замороженных активов РФ

  •  104693 просмотра
"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн

"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн

  •  55391 просмотра
Международные резервы Украины выросли до 42,3 млрд долларов. В НБУ заявляют о значительных поступлениях от международных партнеров

Международные резервы Украины выросли до 42,3 млрд долларов. В НБУ заявляют о значительных поступлениях от международных партнеров

  •  52018 просмотра

Киев

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

  •  25739 просмотра
Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

  •  22665 просмотра
Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

  •  40713 просмотра
В столице Украины были слышны взрывы

В столице Украины были слышны взрывы

  •  101921 просмотра
В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО

В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО

  •  36217 просмотра