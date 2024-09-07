Зеленский: консенсуса по ударам по России пока нет

Президент Зеленский заявил, что пока не достигнут консенсус относительно разрешения на удары по территории России, однако выразил надежду на возможность убеждения хотя бы одной страны, после чего другие могут поддержать это решение. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Пока что нет консенсуса. Я скажу откровенно, я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Я очень рассчитываю на это - заявил президент.

Зеленский рассказал, что для решения вопроса использования Украиной дальнобойного оружия по рф он встречался с мировыми лидерами.

Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею ООН, будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом - добавил он.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание с предоставлением Украине разрешения на использование дальнобойного оружия и поставкой самого дальнобойного оружия - это предоставление России возможности строить дополнительную военную инфраструктуру на большем расстоянии.