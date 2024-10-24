Зеленський: коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо росію на Саміті миру
Київ • УНН
Президент України впевнений, що після реалізації Плану перемоги росія буде присутня на Саміті миру.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що у разі реалізації Плану перемоги України росію побачать на Саміті миру. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримської платформи у Латвії, передає кореспондент УНН.
Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо росію на Саміті миру. Ми побачимо побачимо реалізованою Формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статуту ООН
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги, представлений партнерам, містить все необхідне, щоб позбавити росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.