Зеленский: когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим россию на Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае реализации Плана победы Украины россию увидят на Саммите мира. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Крымской платформы в Латвии, передает корреспондент УНН.

Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим россию на Саммите мира. Мы увидим реализованной Формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы, представленный партнерам, содержит все необходимое, чтобы лишить россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.