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Президент схвалив доручити уряду опрацювання питання щодо збільшення виплат військовим: деталі

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, що передбачає опрацювання питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців з 2026 року. Кабміну доручено визначити фінансування безпеки та оборони України основним пріоритетом держбюджету на 2026-2028 роки.

Президент схвалив доручити уряду опрацювання питання щодо збільшення виплат військовим: деталі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО з пропозицією внести до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пункт стосовно опрацювання питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у президентському указі №433/2025 від 27 червня, пише УНН.

Деталі

"Кабінету міністрів України опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України", - говориться в указі.

Також пропонується ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення.

Загалом указом Кабміну доручено визначити у 2026, 2027, 2028 роках фінансування безпеки і оборони України "основним пріоритетом" держбюджету і передбачити можливість корегування обсягу відповідних "з урахуванням воєнно-політичної обстановки".

"Ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026-2028 роках на утримання особового складу сил безпеки і сил оборони України, стимулювання до проходження військової служби та служби в органах правопорядку, реалізацію соціальних гарантій", - ідеться в тексті указу.

Уряду доручено продовжити у 2026-2028 роках здійснення заходів щодо відновлення боргової стійкості держави; забезпечити залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні. Також поставлено завдання вжити заходів для відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів для потреб сил безпеки і сил оборони України; як і надання державної фінансової підтримки підприємствам ОПК.

Доручено Кабміну і забезпечити своєчасне затвердження програм та умов надання державних гарантій, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України. 

Уряду доручено вжити у 2026-2028 роках заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

  • виконання заходів із розроблення, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, а також крилатих ракет), безпілотних комплексів та роботизованих систем різного призначення, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки та озброєння, боєприпасів;
    • підвищення спроможностей сил безпеки і сил оборони України;
      • зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами;
        • забезпечення підготовки населення до національного спротиву;
          • посилення системи ППО та забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
            • зміцнення системи кібербезпеки та інформаційної безпеки держави;
              • посилення розвідувальних та контррозвідувальних спроможностей держави, активізація антитерористичних заходів та боротьби з диверсійною діяльністю.

                Органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2026-2028 років заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням умов та строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості та недопущення створення простроченої дебіторської заборгованості.

                Нагадаємо

                Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу, зокрема загальні доходи та фінансування, граничні видатки, мінімальну зарплату й прожитковий мінімум.

                Павло Зінченко

                Павло Зінченко

                ЕкономікаПолітика
                Крилата ракета
                Протиповітряна оборона
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