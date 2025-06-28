Президент схвалив доручити уряду опрацювання питання щодо збільшення виплат військовим: деталі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО з пропозицією внести до Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пункт стосовно опрацювання питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у президентському указі №433/2025 від 27 червня, пише УНН.

Деталі

"Кабінету міністрів України опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України", - говориться в указі.

Також пропонується ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення.

Загалом указом Кабміну доручено визначити у 2026, 2027, 2028 роках фінансування безпеки і оборони України "основним пріоритетом" держбюджету і передбачити можливість корегування обсягу відповідних "з урахуванням воєнно-політичної обстановки".

"Ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026-2028 роках на утримання особового складу сил безпеки і сил оборони України, стимулювання до проходження військової служби та служби в органах правопорядку, реалізацію соціальних гарантій", - ідеться в тексті указу.

Уряду доручено продовжити у 2026-2028 роках здійснення заходів щодо відновлення боргової стійкості держави; забезпечити залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні. Також поставлено завдання вжити заходів для відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів для потреб сил безпеки і сил оборони України; як і надання державної фінансової підтримки підприємствам ОПК.

Доручено Кабміну і забезпечити своєчасне затвердження програм та умов надання державних гарантій, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Уряду доручено вжити у 2026-2028 роках заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

виконання заходів із розроблення, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, а також крилатих ракет), безпілотних комплексів та роботизованих систем різного призначення, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки та озброєння, боєприпасів;

підвищення спроможностей сил безпеки і сил оборони України;

зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами;

забезпечення підготовки населення до національного спротиву;

посилення системи ППО та забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;

зміцнення системи кібербезпеки та інформаційної безпеки держави;

посилення розвідувальних та контррозвідувальних спроможностей держави, активізація антитерористичних заходів та боротьби з диверсійною діяльністю.

Органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити протягом 2026-2028 років заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням умов та строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості та недопущення створення простроченої дебіторської заборгованості.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу, зокрема загальні доходи та фінансування, граничні видатки, мінімальну зарплату й прожитковий мінімум.