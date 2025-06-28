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Financial Times
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Президент одобрил поручить правительству проработку вопроса об увеличении выплат военным: детали

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее проработку вопроса увеличения денежного обеспечения военнослужащих с 2026 года. Кабмину поручено определить финансирование безопасности и обороны Украины основным приоритетом госбюджета на 2026-2028 годы.

Президент одобрил поручить правительству проработку вопроса об увеличении выплат военным: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО с предложением внести в Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы пункт относительно рассмотрения вопроса об увеличении денежного обеспечения военнослужащих. Об этом говорится в президентском указе №433/2025 от 27 июня, пишет УНН.

Детали

"Кабинету министров Украины проработать вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в соответствии с социально-экономическими условиями и военно-политической обстановкой путем совершенствования системы социальных выплат личному составу сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Также предлагается принять меры по обеспечению выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения.

В целом указом Кабмину поручено определить в 2026, 2027, 2028 годах финансирование безопасности и обороны Украины "основным приоритетом" госбюджета и предусмотреть возможность корректировки объема соответствующего "с учетом военно-политической обстановки".

"Принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026-2028 годах на содержание личного состава сил безопасности и сил обороны Украины, стимулирование к прохождению военной службы и службы в органах правопорядка, реализацию социальных гарантий", - говорится в тексте указа.

Правительству поручено продолжить в 2026-2028 годах осуществление мероприятий по восстановлению долговой устойчивости государства; обеспечить привлечение дополнительных источников военно-технической помощи Украине. Также поставлена задача принять меры для восстановления неприкосновенных запасов материально-технических средств для нужд сил безопасности и сил обороны Украины; как и предоставление государственной финансовой поддержки предприятиям ОПК.

Поручено Кабмину и обеспечить своевременное утверждение программ и условий предоставления государственных гарантий, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, реализуемых с привлечением кредитов (займов) под государственные гарантии субъектами хозяйствования - резидентами Украины. 

Правительству поручено принять в 2026-2028 годах меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по таким приоритетным направлениям:

  • выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в том числе современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, а также крылатых ракет), беспилотных комплексов и робототехнических систем различного назначения, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов;
    • повышение возможностей сил безопасности и сил обороны Украины;
      • укрепление органов правопорядка и интегрированного управления границами;
        • обеспечение подготовки населения к национальному сопротивлению;
          • усиление системы ПВО и обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
            • укрепление системы кибербезопасности и информационной безопасности государства;
              • усиление разведывательных и контрразведывательных возможностей государства, активизация антитеррористических мероприятий и борьбы с диверсионной деятельностью.

                Органам сектора безопасности и обороны Украины поручено принять в течение 2026-2028 годов меры по обеспечению контроля за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в том числе состояния погашения дебиторской задолженности и недопущения создания просроченной дебиторской задолженности.

                Напомним

                Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу, в частности общие доходы и финансирование, предельные расходы, минимальную зарплату и прожиточный минимум.

                Павел Зинченко

                Павел Зинченко

                Экономикаполитика
                Крылатая ракета
                Зенитная война
                Совет национальной безопасности и обороны Украины
                Владимир Зеленский
                Украина
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