Зеленський анонсував важливі кадрові зміни та пріоритети на осінь: "Потрібен новий рівень роботи"
Київ • УНН
Президент України підкреслив важливість осені для держави та анонсував зміни в структурі уряду й Офісу Президента. Зеленський визначив 5 основних напрямків, на яких буде зосереджено увагу влади.
Наголосив на важливості осені для держави та анонсував низку важливих змін у структурі уряду та Офісі Президента. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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У своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що державні інституції мають працювати так, щоб Україна досягла всіх необхідних результатів.
Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам
Президент також анонсував посилення окремих напрямків роботи уряду та підготовлені кадрові рішення, які допоможуть у досягненні цих цілей. Зеленський вважає, що деякі напрямки зовнішньої та внутрішньої політики мають отримати більшу вагу.
Зеленський визначив п’ять основних напрямків, на яких буде зосереджено увагу:
1. Покращення взаємодії між центральною владою та громадами - особливо важливою в умовах підготовки до зимового сезону.
2. Посилення оборонного виробництва - залучення інвестицій партнерів у стратегічні галузі промисловості.
3. Зміцнення співпраці з НАТО - через особливу взаємодію на всіх рівнях.
4. Переговори щодо членства в Європейському Союзі - підготовка до реальних переговорів та відповідних частин майбутньої угоди, за що буде призначена персональна відповідальність.
5. Поєднання досягнень у відносинах із міжнародними партнерами — протидія російській пропаганді, захист української культурної спадщини, інформаційна та дипломатична робота, а також посилення відносин із глобальною українською спільнотою.
Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме
Зеленський про Покровський напрямок: є рішення, щоб зміцнити позиції03.09.24, 22:03 • 101029 переглядiв