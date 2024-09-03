Зеленский анонсировал важные кадровые изменения и приоритеты на осень: «Нужен новый уровень работы»

Подчеркнул важность осени для государства и анонсировал ряд важных изменений в структуре правительства и Офисе Президента. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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В своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государственные институты должны работать так, чтобы Украина достигла всех необходимых результатов.

Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам - отметил Владимир Зеленский.

Президент также анонсировал усиление отдельных направлений работы правительства и подготовленные кадровые решения, которые помогут в достижении этих целей. Зеленский считает, что некоторые направления внешней и внутренней политики должны получить больший вес.

Зеленский определил пять основных направлений, на которых будет сосредоточено внимание:

1. Улучшение взаимодействия между центральной властью и общинами - особенно важной в условиях подготовки к зимнему сезону.

2. Усиление оборонного производства - привлечение инвестиций партнеров в стратегические отрасли промышленности.

3. Укрепление сотрудничества с НАТО - через особое взаимодействие на всех уровнях.

4. Переговоры о членстве в Европейском Союзе - подготовка к реальным переговорам и соответствующим частям будущего соглашения, за что будет назначена персональная ответственность.

5. Сочетание достижений в отношениях с международными партнерами - противодействие российской пропаганде, защита украинского культурного наследия, информационная и дипломатическая работа, а также усиление отношений с глобальным украинским сообществом.

Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать - добавил Владимир Зеленский.

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