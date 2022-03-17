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Зеленський звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

Зеленський звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

Київ • УНН

 • 99563 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина зволікає із питанням щодо вступу України у Євросоюз. Про це він сказав під час виступу перед Бундестагом Німеччини, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Коли ми запитували у вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути у безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь: такого рішення на столі поки що немає й найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України у Євросоюз. Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді – це каміння. Каміння для нової стіни”, - сказав Зеленський.

Деталі

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що в Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається, і між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя.

“Вдячний політикам, які все ж намагаються... Намагаються зламати цю Стіну. Які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя. Які підтримують посилення санкцій проти Росії. Таке, яке може гарантувати мир. Мир Україні. Мир Європі. Які не вагаються, чи відключати Росію від SWIFTу. Які знають, що потрібне ембарго на торгівлю з Росією. На імпорт звідти усього, що спонсорує цю війну. Які знають, що Україна буде в Євросоюзі. Бо вже є більше Європою, ніж багато хто ще”, - зазначив президент.

Доповнення

За результатами саміту у Версалі 11 березня роботу щодо членства України в ЄС розпочато.

Саміт ЄС у Версалі завершився схваленням декларації, яка містить компромісне визнання перспективи членства України у блоці. Водночас на думку президента Литви Ґітанаса Науседи, лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.

Зі свого боку Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.

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