Зеленский обвинил Германию в промедлении со вступлением Украины в ЕС

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“Когда мы спрашивали у вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если откровенно, для некоторых это политика. А на самом деле - это камни. Камни для новой стены”, - сказал Зеленский.

Детали

В то же время Владимир Зеленский отметил, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит, и между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь.

"Благодарен политикам, которые все же пытаются. Пытаются сломать эту стену. Которые между деньгами России и смертями украинских детей выбирают жизнь. Которые поддерживают ужесточение санкций против России. Такое, которое может гарантировать мир. Мир Украине. Мир Европе. Которые не колеблются, отключать ли Россию от SWIFT. Которые знают, что нужно эмбарго на торговлю с Россией. На импорт оттуда всего, что спонсирует эту войну. Которые знают, что Украина будет в Евросоюзе. Потому что уже является больше Европой, чем многие другие", - отметил президент.

Дополнение

По результатам саммита в Версале 11 марта работа по членству Украины в ЕС начата.

Саммит ЕС в Версале завершился одобрением декларации, содержащей компромиссное признание перспективы членства Украины в блоке. В то же время по мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

Со своей стороны Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.