Роботу щодо членства України в ЄС розпочато: крига скреслена, процес пішов – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За результатами саміту у Версалі 11 березня роботу щодо членства України в ЄС розпочато. Про це заявив у відеозверненні голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, пише УНН.
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"Найважливіше політичне питання: 11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав і урядів ЄС обговорили заявку України на членство у ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скреслена, процес пішов", - сказав дипломат.
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З його слів, ЄС карає агресора: його економіка вже відчуває жар західних санкцій, і це "ще не кінець". Крім того, ЄС підтримує українську армію. Країни-члени ЄС та союзники постачають зброю. Ще більше допомоги - попереду.
"І ми допомагаємо українському народу пережити цей терор. По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків вже прибувають до України", - повідомив Маасікас.
З його слів, ЄС захищає тих, хто рятується від путінського терору. ЄС вперше активував Директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС,забезпечуючи добробут та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти.
Крім того, перший транш нашої нової макрофінансової допомоги вже надійшов до країни – 300 мільйонів Євро. І це "ще не все", додав посол.
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Цього тижня саміт ЄС у Версалі завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в блоці. Водночас на думку Президента Литви Ґітанаса Науседи, лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.
Зі свого боку Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.
Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за підсумками заходу можна говорити про те, що Україна буде членом Європейського союзу.