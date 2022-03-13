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Работа относительно членства Украины в ЕС начата: лед тронут, процесс пошел - посол

Киев • УНН

 • 127506 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По результатам саммита в Версале 11 марта работа по членству Украины в ЕС начата. Об этом заявил в видеообращении глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет УНН.

Цитата

"Важнейший политический вопрос: 11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работу относительно членства Украины в ЕС начато, лед тронут, процесс пошел", - сказал дипломат.

Детали

С его слов, ЕС наказывает агрессора: его экономика уже ощущает жар западных санкций, и это "еще не конец". Кроме того, ЕС поддерживает украинскую армию. Страны-члены ЕС и союзники поставляют оружие. Еще больше помощи - впереди.

"И мы помогаем украинскому народу пережить этот террор. Во-первых, мы оказываем гуманитарную поддержку: все страны-члены ЕС внесли вклад в механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - сообщил Маасикас.

По его словам, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора. ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Она поможет украинцам, прибывающим в ЕС, обеспечивая благосостояние и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования.

Кроме того, первый транш нашей новой макрофинансовой помощи уже поступил в страну - 300 миллионов евро. И это еще не все", - добавил посол.

Ранее

На этой неделе саммит ЕС в Версале завершилось принятием декларации, что содержит компромиссное признании перспективы членства Украины в блоке. В то же время по мнению Президента Литвы Гитанаса Науседы, лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

Со своей стороны Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по итогам мероприятия можно говорить о том, что Украина будет членом Европейского союза.

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