Україна буде членом Європейського союзу. Тепер це питання часу – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За підсумками вчорашнього неформального саміту лідерів ЄС можна говорити про те, що Україна буде членом Європейського союзу. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю міністр заордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Ми чекали, що сьогодні вночі в резолюції неформального саміту лідерів ЄС буде написано, що відповідно до 49 статті договору про Європейський Союз бере заявку України в роботу і за пришвидшеною процедурою її розгляне. Це був би політичний, чіткий, однознрачний сигнал лідерів”, - сказав Кулеба.
Деталі
Міністр зауважив, що саміт був неформальним, це ще не рішення Європейської ради, але “це місце, де встановлюється політична амбіція”.
“Якщо порівнювати наші очікуввання вчора і сьогодні, то безумовно ми хотіли б більшого. Але в принципі те, що сьогодні вночі відбувалось, якщо порівнювати з тим, що було три тижні тому, то це революція, яка відповідає інтересам України і Європейського союзу і ставить наше членство в ЄС вже на рейки. Тобто якщо резолюція Європарламенту – це була ідея, озвучена в політичному просторі, то тепер нас поставили на рейки і наш потяг поїхав в бік Європейсього союзу”, - зауважив дипломат.
Він пояснив, що рішення неформального саміту “не можна оцінювати якось однозначно, як то кажуть є нюанси”.
Наступний крок - за Єврокомісією, і це питання лише в часових рамках.
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“Давайте так: відсьогодні ми, українці, знаємо на 100% що Україна буде членом Європейського союзу. Тепер це питання часу”, - наголосив міністр.
Нагадаємо
Вчорашній саміт ЄС завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в блоці. Водночас на думку Президента Литви Ґітанаса Науседи, лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.
Зі свого боку Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.