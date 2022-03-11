Україна буде членом Європейського союзу. Тепер це питання часу – Кулеба

КИЇВ. 11 березня. УНН. За підсумками вчорашнього неформального саміту лідерів ЄС можна говорити про те, що Україна буде членом Європейського союзу. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю міністр заордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.