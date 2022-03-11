Украина будет членом Европейского союза. Теперь это вопрос времени - Кулеба

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“Мы ждали, что сегодня ночью в резолюции неформального саммита лидеров ЕС будет написано, что в соответствии с 49 статьей Договора о Европейском Союзе берет заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрит. Это был бы политический, четкий, однознрачный сигнал лидеров”, - сказал Кулеба.

Детали

Министр отметил, что саммит был неформальным, это еще не решение Европейского совета, но “это место, где устанавливается политическая амбиция”.

"Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то безусловно мы хотели бы большего. Но в принципе то, что сегодня ночью происходило, если сравнивать с тем, что было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и Европейского союза и ставит наше членство в ЕС уже на рельсы. То есть если резолюция Европарламента - это была идея, озвученная в политическом пространстве, то теперь нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону Европейского союза”, - отметил дипломат.

Он пояснил, что решение неформального саммита “нельзя оценивать как однозначное, как говорится есть нюансы”.

Следующий шаг - за Еврокомиссией, и это вопрос лишь во временных рамках.

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“Давайте так: с сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом Европейского союза. Теперь это вопрос времени", - подчеркнул министр.

Напомним

Вчерашний саммит ЕС завершился принятием декларации, которая содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в блоке. В то же время по мнению Президента Литвы Гитанаса Науседы, лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

Со своей стороны Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.