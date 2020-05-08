Зеленський зустрівся з родинами переселенців, яким виділили житло на Луганщині

"У квартири вже наступного тижня почнуть заселятися родини внутрішньо переміщених осіб, які наприкінці минулого року зверталися до Президента з проханням про виділення житла. Наразі майже готові 10 квартир, на черзі – ще п'ять", - йдеться у повідомленні.

Спілкуючись із сім'ями, Зеленський висловив задоволення, що держава виконала свої зобов'язання перед родинами, які вимушені були покинути власні домівки через загрозу життю та здоров'ю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину.

"Ми обіцяли – і зробили. Нехай у нових домівках панує злагода й мир", – сказав Президент.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Луганської області 20 листопада 2019 року Володимир Зеленський зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях. Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після цього родини переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

Люди попросили Президента допомогти у вирішенні житлової проблеми.

Згодом, 9 грудня, військово-цивільна адміністрація міста Золотого та села Катеринівки уклала договори на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту 15 квартир комунальної власності з фонду житла для тимчасового проживання.

Раніше в УНН повідомлялося, що Зеленський прибув з робочою поїздкою у Луганську область.