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Зеленський зустрівся з родинами переселенців, яким виділили житло на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Золоте, де оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили за державні кошти та поспілкувався з їх власниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський зустрівся з родинами переселенців, яким виділили житло на Луганщині

"У квартири вже наступного тижня почнуть заселятися родини внутрішньо переміщених осіб, які наприкінці минулого року зверталися до Президента з проханням про виділення житла. Наразі майже готові 10 квартир, на черзі – ще п'ять", - йдеться у повідомленні.

Спілкуючись із сім'ями, Зеленський висловив задоволення, що держава виконала свої зобов'язання перед родинами, які вимушені були покинути власні домівки через загрозу життю та здоров'ю.

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"Ми обіцяли – і зробили. Нехай у нових домівках панує злагода й мир", – сказав Президент.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Луганської області 20 листопада 2019 року Володимир Зеленський зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях. Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після цього родини переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

Люди попросили Президента допомогти у вирішенні житлової проблеми.

Згодом, 9 грудня, військово-цивільна адміністрація міста Золотого та села Катеринівки уклала договори на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту 15 квартир комунальної власності з фонду житла для тимчасового проживання.

Раніше в УНН повідомлялося, що Зеленський прибув з робочою поїздкою у Луганську область.

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