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Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину. Відповідна постанова була затверджена на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"Відтак, у разі, якщо закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, які були передбачені раніше, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточному шестимісячному строку", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, визначені строки не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Повідомляється, що на зазначений період забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки ВПО.

Також заборонено зупинення публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив низку рішень щодо соціальної підтримки людей під час карантину, введеного в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

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