Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину. Відповідна постанова була затверджена на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.