Укрпошта пропонує доставку виплат та товарів додому – Криклій

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Укрпошта оновила ряд послуг, якими можна скористатись під час карантину. Тепер через листоношу чи власний смартфон можна замовити доставку грошей, їжі, ліків і товарів з інтернет-магазинів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.