Укрпошта пропонує доставку виплат та товарів додому – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Укрпошта оновила ряд послуг, якими можна скористатись під час карантину. Тепер через листоношу чи власний смартфон можна замовити доставку грошей, їжі, ліків і товарів з інтернет-магазинів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Укрпошта під час карантину стабільно працює та пропонує оновлені послуги. Листоноші доставляють пенсії, соцвиплати, ліки, продуктові товари додому. Укрпошта робить все, щоб люди поважного віку менше наражались на небезпеку захворювання на коронавірус, щоб наші рідні залишались вдома", - повідомив Криклій.
Так, в Укрпошті можна адресно доставити через листоношу чи скористатися онлайн послугами:
1. Отримати пенсію та соціальні виплати,
2. Сплатити комунальні платежі,
3. Замовити ліки,
4. Оформити онлайн-передплату,
5. Отримати поштовий переказ "З картки додому",
6. Замовити продукти та інші товари широкого вжитку,
7. Купити товари з інтернет-магазинів.
Для того, щоб замовити послуги не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, яка обслуговує ваш будинок. Для цього можна заповнити коротку онлайн-форму, або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9.
Також можна скористатися основними послугами через смартфон чи комп'ютер на сайті компанії чи в мобільному додатку.
Нагадаємо, що Укрпошта запустила безкоштовну послугу з доставки пенсій додому на час карантину.