Укрпочта предлагает доставку выплат и товаров на дом - Криклий

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрпочта обновила ряд услуг, которыми можно воспользоваться во время карантина. Теперь через почтальона или собственный смартфон можно заказать доставку денег, еды, лекарств и товаров из интернет-магазинов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.