Правительство упростило процедуру получения помощи переселенцам на период карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.