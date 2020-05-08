Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым выделили жилье в Луганской области

КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Золотое, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства и пообщался с их владельцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.