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Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым выделили жилье в Луганской области

Киев • УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Золотое, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства и пообщался с их владельцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым выделили жилье в Луганской области

"В квартиры уже на следующей неделе начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц, которые в конце прошлого года обращались к Президенту с просьбой о выделении жилья. Сейчас почти готовы 10 квартир, на очереди - еще пять", - говорится в сообщении.

Общаясь с семьями, Зеленский выразил удовлетворение, что государство выполнило свои обязательства перед семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы жизни и здоровью.

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"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит мир и мир", - сказал Президент.

Напомним, во время рабочей поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 года Владимир Зеленский встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на неподконтрольных территориях. Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть помещение в течение получаса. После этого семьи переехали в подконтрольную Украине часть Золотого.

Люди попросили Президента помочь в решении жилищной проблемы.

Впоследствии, 9 декабря, военно-гражданская администрация города Золотого и села Катериновки заключила договоры на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.

Ранее в УНН сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

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