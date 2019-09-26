Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Глава держави подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, Володимир Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на декілька днів приїхав з офіційним візитом до Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, де виступив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації. Під час промови він назвав ціну людського життя, сказав, що ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи та, зокрема, заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.
На тлі цього розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.
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