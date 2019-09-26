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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.

Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем ООН

“Глава держави подякував Генеральному секретареві ООН за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на декілька днів приїхав з офіційним візитом до Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, де виступив на 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації. Під час промови він назвав ціну людського життя, сказав, що ніхто не відчуватиме себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи та, зокрема, заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.

На тлі цього розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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