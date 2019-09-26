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Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН

“Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на несколько дней приехал с официальным визитом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, где выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Во время речи он назвал цену человеческой жизни, сказал, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы и, в частности, заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

На фоне этого разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украина, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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