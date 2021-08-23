Зеленський запропонував Швеції взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном Президент України Володимир Зеленський подякував йому за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Про це інформують УНН в ОП.
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Глава держави обговорив з Прем'єр-міністром Швеції подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС та перспективи співпраці у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.
Президент України поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі, крім того, Володимир Зеленський під час обговорення можливостей наповнення двосторонніх відносин конкретними проектами запропонував шведській стороні взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні.
Стефан Льовен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з візитом у нашій державі для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи.
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Цитата
“Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про Спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз”, — відзначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо
За підсумками установчого саміту “Кримської платформи”, усі делегати приєднались до спільної Декларації. Її тепер будуть опрацьовувати по пунктах.