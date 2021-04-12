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Зеленський закликав США довести "не на словах", що Україну хочуть бачити в НАТО

Зеленський закликав США довести "не на словах", що Україну хочуть бачити в НАТО

Київ • УНН

 • 20477 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США повинні діями довести, що вони хочуть членства України в НАТО, передає УНН з посиланням на CNN.

Так, під час робочого візиту на Донбас Зеленський сказав журналісту CNN, що США "хороший друг" України, але президент Джо Байден "має зробити більше", щоб стримати Росію і допомогти покласти край цьому конфлікту.

Цитата:

"Якщо вони (США - ред.) бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не на словах", - сказав Зеленський.

На зауваження журналіста про те, що наближення України до членства в НАТО може спровокувати Москву та ескалацію, тому шанси на вступ в Альянс невеликі, Зеленський відповів: "Може, ви і праві".

"Але що зараз відбувається? Що ми тут робимо? Що тут роблять наші люди? Вони воюють", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом загострення ситуації з безпекою на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначимо, напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ВС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться "в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що "Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози".

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков вже неодноразово говорив, що російська армія "пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ". Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито "підвищена активність збройних сил інших країн".

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв'ю виданню "Комерсант", що Москва нібито "не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі".

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