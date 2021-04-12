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Зеленский призвал США доказать "не на словах", что Украину хотят видеть в НАТО

Зеленский призвал США доказать "не на словах", что Украину хотят видеть в НАТО

Киев  •  УНН

 • 20472 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны действиями доказать, что они хотят членства Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на CNN.

Так, во время рабочего визита на Донбасс Зеленский сказал журналисту CNN, что США "хороший друг" Украины, но президент Джо Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.

Цитата:

"Если они (США - ред.) видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не в словах", - сказал Зеленский.

На замечание журналиста о том, что приближение Украины к членству в НАТО может спровоцировать Москву и эскалацию, поэтому шансы на вступление в Альянс небольшие, Зеленский ответил: "Может, вы и правы".

"Но что сейчас происходит? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют", - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп,что  в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, накануне в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным".

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно говорил, что российская армия "передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ". Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы "повышенная активность вооруженных сил других стран".

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью изданию "Коммерсант", что Москва якобы "не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе".

Украинские Национальные Новости

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