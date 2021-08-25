Зеленський їде до Кишинева на День незалежності Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях в Кишеневі з нагоди 30-річчя незалежності Молдови 27 серпня і проведе чотиристоронню зустріч з колегами з Румунії, Польщі та Молдови. Про це повідомили в адміністрації президента країни, інформує УНН.
Деталі
Так, президент країни Майя Санду 26 і 27 серпня прийме в Кишиневі президентів Польщі, Румунії та України.
Президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає Молдову з офіційним візитом. Польський лідер приземлиться в Кишиневі в четвер, 26 серпня, і проведе зустрічі з Майєю Санду й іншими високопоставленими офіційними особами. На наступний день, 27 серпня, президент Анджей Дуда візьме участь у заходах, присвячених 30-річчю незалежності Республіки Молдова.
Також 27 серпня о Кишиневі будуть перебувати президент Румунії Клаус Вернер Йоганніс і Президент України Володимир Зеленський.
Троє глав держави разом з президентом Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях, організованих на площі Великих національних зборів з нагоди трьох десятиліть незалежності Республіки Молдова.
Згодом відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також багатостороння зустріч чотирьох президентів. Наприкінці будуть зроблені заяви для преси.
Доповнення
Президент Молдови Майя Санду відвідувала Київ 23 серпня і взяла участь в установчому саміті "Кримської платформи".
24 серпня Україна святкувала 30-річчя Незалежності. Участь у параді з нагоди Дня Незалежності України взяли військові Молдови.