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Зеленский едет в Кишинев на День независимости Молдовы

Зеленский едет в Кишинев на День независимости Молдовы

Киев  •  УНН

 • 31909 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 27 августа и проведет четырехстороннюю встречу с коллегами из Румынии, Польши и Молдовы. Об этом сообщили в администрации президента страны, передает УНН.

Детали

Так, президент страны Майя Санду 26 и 27 августа примет в Кишиневе президентов Польши, Румынии и Украины.

Президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Молдову с официальным визитом. Польский лидер приземлится в Кишиневе в четверг, 26 августа, и проведет встречи с Майей Санду и другими высокопоставленными официальными лицами. На следующий день, 27 августа, президент Дуда примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Республики Молдова.

Также 27 августа в Кишиневе будут находиться президент Румынии Клаус Вернер Йоганнис и Президент Украины Владимир Зеленский.

Трое глав государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания по случаю трех десятилетий независимости Республики Молдова.

Позже состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.

Дополнение

Президент Молдовы Майя Санду посещала Киев 23 августа и приняла участие в учредительном саммите "Крымской платформы".

24 августа Украина праздновала 30-летие Независимости. Участие в параде по случаю Дня Независимости Украины приняли военные Молдовы.

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