Зеленський: я не отримував інформацію від США про витік розвідданих

Цитата

"Я не отримував інформацію ні з Білого дому, ні з Пентагону заздалегідь. Ми не мали такої інформації. Я особисто ні. Це, безумовно, погана історія", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що про викриття розвідданих дізнався як усі — з новин.

Президент також підкреслив, що такий інцидент не вигідний ані Україні, ані США.

"Нам це невигідно. Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів", - підкреслив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи спричинив "злив" даних напруження між країнами, Зеленський сказав: "Я не можу ризикувати нашою державою". Він зазначив, що оприлюднення своїх особистих почуттів не варте потенційної шкоди військовій підтримці США.

"Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі відповідальні", - підсумував Президент.

Довідка

Справу з витоком розвідданих назвали найсерйознішим порушенням безпеки США з тих пір, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

21-річний Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня вдома в Массачусетсі та звинувачений у порушенні закону про шпигунство. Прокурори кажуть, що він передавав секретні документи групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. На засіданні 19 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду.