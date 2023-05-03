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Зеленский: я не получал информацию от США об утечке разведданных

Зеленский: я не получал информацию от США об утечке разведданных

Киев • УНН

 • 707830 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Зеленский в интервью The Washington Post рассказал, что Белый дом ничего не говорил ему об утечке разведданных, передает УНН.

Цитата

"Я не получал информацию ни из Белого дома, ни из Пентагона заранее. Мы не имели такой информации. Я лично нет. Это, безусловно, плохая история", - сказал Зеленский. 

Детали

Зеленский отметил, что о разоблачении разведданных узнал как все — из новостей.

Президент также подчеркнул, что такой инцидент не выгоден ни Украине, ни США.

"Нам это невыгодно. Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, вызвал ли "слив" данных напряжение между странами, Зеленский сказал: "Я не могу рисковать нашим государством". Он отметил, что обнародование своих личных чувств не стоит потенциального ущерба военной поддержке США.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все ответственны", - подытожил Президент.

Справка

Дело с утечкой разведданных назвали самым серьёзным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля дома в Массачусетсе и обвинен в нарушении закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до суда.

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