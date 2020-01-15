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Зеленський вшанував пам’ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам’ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” в Ірані. Президент України зробив запис у книзі пам’яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський вшанував пам’ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані

“Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого „Боїнга-737“?” — написав Глава держави.

Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об’єднує й спільне горе.

“Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав — Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам’ять загиблим!” — зазначив Володимир Зеленський у книзі пам’яті.

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

Володимир Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

Посол Лариса Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

Також Президент розповів про зустріч з рідними загиблих українських громадян і зазначив, щодо держава надаватиме їм підтримку.

Нагадаємо, тіла загиблих українців планують доправити у Київ 19 січня.

Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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