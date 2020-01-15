Зеленський вшанував пам’ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам’ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” в Ірані. Президент України зробив запис у книзі пам’яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого „Боїнга-737“?” — написав Глава держави.
Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об’єднує й спільне горе.
“Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав — Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам’ять загиблим!” — зазначив Володимир Зеленський у книзі пам’яті.
Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.
Володимир Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.
Посол Лариса Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.
Також Президент розповів про зустріч з рідними загиблих українських громадян і зазначив, щодо держава надаватиме їм підтримку.
Нагадаємо, тіла загиблих українців планують доправити у Київ 19 січня.
Як повідомлялося в УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.