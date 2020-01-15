Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в результате авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Президент Украины сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.