Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про загальну мобілізацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ВР у Telegram.
Цитата:
“До Верховної Ради України внесено проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію“ (№ 7113)”, — йдеться в повідомленні.
Довідково
Мобілізація — комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв’язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
Доповнення
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.
На всій території України ввели воєнний стан.