Зеленський висловився про руйнівний землетрус у Хорватії

"Висловлюю глибокі співчуття Хорватії в зв'язку з жертвами землетрусу. Україна молиться за всіх, хто постраждав від цього лиха, бажає сили і стійкості. Нехай в цьому році підуть всі біди", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті потужного землетрусу в Хорватії загинули щонайменше сім осіб.

У свою чергу посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що українці серед постраждалих в результаті 6-бального землетрусу, яке сталося вдень 29 грудня, відсутні.