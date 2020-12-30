Зеленський висловився про руйнівний землетрус у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії в зв'язку з жертвами руйнівного землетрусу, який стався в країні напередодні. Про це Глава держави написав у Twitter, передає УНН.
"Висловлюю глибокі співчуття Хорватії в зв'язку з жертвами землетрусу. Україна молиться за всіх, хто постраждав від цього лиха, бажає сили і стійкості. Нехай в цьому році підуть всі біди", - написав Зеленський.
Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3.
За даними місцевих ЗМІ, в результаті потужного землетрусу в Хорватії загинули щонайменше сім осіб.
У свою чергу посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що українці серед постраждалих в результаті 6-бального землетрусу, яке сталося вдень 29 грудня, відсутні.