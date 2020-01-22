Зеленський відвідав Український дім у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі. Як повідомили в Офісі Президента, цього року цей багатоформатний простір став найбільшим за всю свою історію, передає УНН.
“Це — гарна можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою та підтримкою”, — зазначив Президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.
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Глава держави переглянув відеоролик, автори якого закликали інвестувати в українську економіку.
“Чудовий ролик. Дякую за просування нашої країни у світі”, — сказав Володимир Зеленський.
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Як повідомили в Офісі Президента, мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє у рамках Всесвітнього економічного форуму й демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, що швидко зростає.