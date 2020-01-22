Зеленский посетил Украинский дом в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе. Как сообщили в Офисе Президента, в этом году это многоформатное пространство стало крупнейшим за всю свою историю, передает УНН.
"Это - хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил Президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.
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Глава государства посмотрел видеоролик, авторы которого призвали инвестировать в украинскую экономику.
"Замечательный ролик. Спасибо за продвижение нашей страны в мире", - сказал Владимир Зеленский.
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Как сообщили в Офисе Президента, мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украину и ее экономику, что быстро растет.