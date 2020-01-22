Засідання Національної інвестиційної ради у Давосі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового Президента сьогодні в Давосі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Як повідомив Гончарук, члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок в розвиток нашої економіки.
"Ми обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною. Зараз — найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам", - написав він.
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Гончарук також зазначив, що Світовий Банк суттєво покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України — із 3% до 3,7% у 2020 році (при цьому, прогнози для більшості країн не змінилися або переглянуті в бік зменшення). Інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019-му році (для порівняння, 9.8% - у 2018-му та 13.7% - у 2017-му).
За його словами, Україна продовжує впевнено покращувати умови ведення бізнесу:
✔️запрацював Кодекс про банкрутство;
✔️вступив в дію Закон про стимулювання інвестиційної діяльності;
✔️ скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року);
✔️ продовжуємо дерегуляцію бізнес-діяльності.
"Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися", - резюмував Гончарук.