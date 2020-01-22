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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Заседание Национального инвестиционного совета в Давосе: что известно

Киев • УНН

 • 13875 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента сегодня в Давосе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Заседание Национального инвестиционного совета в Давосе: что известно

Как сообщил Гончарук, члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики.

"Мы обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной. Сейчас - лучший момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - написал он.

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Гончарук также отметил, что Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения). Инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018-м и 13.7% - в 2017-м).

По его словам, Украина продолжает уверенно улучшать условия ведения бизнеса:
✔️действует Кодекс о банкротстве;
✔️вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности;
✔️ отменено квазиналог в виде паевого взноса (с 2021) ;
✔️ продолжаем дерегуляцию бизнес-деятельности.

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - резюмировал Гончарук.

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