Зеленський відповів на звинувачення Путіна з приводу мови та церкви

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні люди вільно розмовляють різними мовами і ходять в ту церкву, в яку хочуть. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо недавніх висловлювань Путіна, передає кореспондент УНН.

Зеленський, зазначив, що спеціально дасть відповідь на російській мові “щоб було зрозуміло, що у нас люди вільно говорять (історично так склалося) люди дуже грамотні і говорять на різних мовах”.

Цитата

“З приводу російської мови, і питання церков, мені здається я завжди говорив, що держава окремо від церкви. Я ніколи не користувався главами церков для того щоб будь-яким чином впливати на населення з точки зору підтримки електорату і так далі. Тому вони у нас абсолютно вільні — і люди вільні, і церкви, і у нас люди в яку церкву хочуть, в таку і ходять, це правильно”, — сказав Президент.

Деталі

Щодо питання мови, Зеленський сказав, що вважає, що подібні заяви “це якесь продовження інформаційного наративу з приводу утисків російськомовних людей”.

“Я не бачу ніякої проблеми, але навіть якщо ці питання стоять на порядку і будуть стояти при зустрічі (з Путіним — ред.), якщо вона все-таки відбудеться, то будь ласка — ми обговоримо і ці проблеми”, — додав він.

Доповнення

Раніше Путін заявив, що нібито “останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини”.

За його словами, мова йде про низку проблем в двосторонніх відносинах, “ставлення до Російської православної церкви”, а так само “ставлення до російської мови”.

Що було раніше

Сьогодні Зеленський повідомив журналістам, що доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

Президент України минулого вівторка в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких переговорів напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.

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