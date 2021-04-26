Зеленський відповів на звинувачення Путіна з приводу мови та церкви

Зеленський, зазначив, що спеціально дасть відповідь на російській мові “щоб було зрозуміло, що у нас люди вільно говорять (історично так склалося) люди дуже грамотні і говорять на різних мовах”.

Цитата

“З приводу російської мови, і питання церков, мені здається я завжди говорив, що держава окремо від церкви. Я ніколи не користувався главами церков для того щоб будь-яким чином впливати на населення з точки зору підтримки електорату і так далі. Тому вони у нас абсолютно вільні — і люди вільні, і церкви, і у нас люди в яку церкву хочуть, в таку і ходять, це правильно”, — сказав Президент.

Деталі

Щодо питання мови, Зеленський сказав, що вважає, що подібні заяви “це якесь продовження інформаційного наративу з приводу утисків російськомовних людей”.

“Я не бачу ніякої проблеми, але навіть якщо ці питання стоять на порядку і будуть стояти при зустрічі (з Путіним — ред.), якщо вона все-таки відбудеться, то будь ласка — ми обговоримо і ці проблеми”, — додав він.

Доповнення

Раніше Путін заявив, що нібито “останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини”.



За його словами, мова йде про низку проблем в двосторонніх відносинах, “ставлення до Російської православної церкви”, а так само “ставлення до російської мови”.

Що було раніше

Сьогодні Зеленський повідомив журналістам, що доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.



Президент України минулого вівторка в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.



Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.



На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких переговорів напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.